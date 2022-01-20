Лондон, 20 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Заболевание COVID-19 в тяжёлой форме диагностировано у дочери премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, появившейся на свет в декабре 2021 года. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Nationalarchives.gov.uk Борис Джонсон с супругой Кэрри

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Собеседник издания рассказал, что дочь политика Роми Айрис Шарлотта заболела коронавирусной инфекцией в возрасте пяти недель. Болезнь протекала «довольно тяжело», но сейчас ребёнок уже «идёт на поправку».

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон зарегистрировал брак со своей третьей супругой Кэрри Саймондс в мае 2021 года. В 2020 году у пары родился сын. У политика есть дети от предыдущих браков, Роми Айрис Шарлотта — его седьмой ребёнок и четвёртая дочь.

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