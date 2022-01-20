Кострома, , 11:56 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин призвал костромичей поторопиться с вакцинацией из-за начала новой волны COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Гирин Dzo44.ru

Рост заражений продолжается последнюю неделю. За последние сутки инфекцию выявили у 109 человек. Для сравнения, в начале января в области фиксировали не более 30−40 заражений.

«К сожалению, пока костромичи не прочувствовали, что мы находимся в новой волне, что скоро медики снова начнут разворачивать ковид-стационары. Что вокруг нас, и иногда тяжело, начнут заболевать близкие и родственники. Некоторые из них будут умирать. Темпы вакцинации пока не выросли. Это расстраивает, удивляет и пугает. Уважаемые костромичи, если вы ещё не сделали прививку — поспешите исправить это в ближайшие дни! Все условия созданы. Есть вакцина, пункты с удобным временем работы. Если вы не хотите оказаться на ИВЛ, пора принимать решение», — сказал Гирин.

Новый штамм коронавируса — «Омикрон» заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз. Исходя из этой информации инфекционисты прогнозируют, что уже спустя неделю область может превысить пиковые показатели четвёртой волны — 200 и более заражённых в сутки.

По данным администрации региона на 20 января прививки от коронавируса в общей сложности сделали 295 тысяч 672 костромича, что составляет 74% от плана, установленного Минздравом. Для достижения коллективного иммунитета привить необходимо 80% взрослого населения региона — 399 тысяч 424 человека. Отметим, что контрольная цифра Минздрава была взята из расчётов численности населения Костромской области за 2020 год. По уточнённым данным департамента здравоохранения региона, собранных по районам, в области подлежат вакцинации 387 тысяч граждан. Если учитывать эту цифру, то план выполнен на 76,4%. Ревакцинацию в регионе прошли около 40 тысяч человек, или 70% людей, у которых подошли сроки «обновления» антител.

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