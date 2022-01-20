Москва, , 11:48 — REGNUM Сегодня, 20 января, президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Художественный руководитель Римас Туминас Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Президент отметил исключительные профессиональные качества, творческую энергию и смелость, неординарные идеи и замыслы настоящего Мастера.

«Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием и в России, и за её пределами как талантливый и самобытный режиссёр», — подчеркнул Путин и пожелал Туминасу здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году худрук Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас был удостоен национальной премии «Гордость эпохи».

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