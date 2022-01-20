Иерусалим, , 11:48 — REGNUM Контракт на разработку и производство трех перспективных подводных лодок для ВМС Израиля на общую сумму €3 млрд пописали израильское и немецкое минобороны, а также компания из ФРГ ThyssenKrupp. Об этом 20 января сообщает пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

Израиль

«По итогам многолетнего процесса планирования и переговоров минобороны Израиля, минобороны Германии и ThyssenKrupp договорились о разработке и производстве трех подводных лодок ВМС Израиля. Соглашение было подписано сегодня (20 января)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что израильская сторона приобретёт три субмарины новой серии «Дакар» на сумму порядка €3 млрд и уточняется, что «первая подлодка будет поставлена в течение девяти лет».

Кроме этого, отмечается, что власти ФРГ «финансируют часть контракта за счет гранта в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2017 году». При этом ранее Израиль уже приобрёл шесть немецких подлодок типа «Дельфин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ракетный снаряд был запущен неизвестными из южной части Ливана в сторону Израиля