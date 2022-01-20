Барнаул, , 11:47 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк озаботились проблемой подорожания жилья и посчитали справедливым необходимость пересчитать стоимость выданных в 2021 году сертификатов на жилье для детей-сирот. Подробности сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Жильё Irkobl.ru

Для увеличения возможностей обеспечения жильем детей-сирот в 2021 году были внесены изменения в краевое законодательство, предусматривающие выплаты (сертификаты) на приобретение жилья в собственность для данных граждан.

В ноябре — декабре 2021 года было выдано 125 сертификатов по 1,408 млн рублей. Стоимость сертификата рассчитывается исходя из площади квартиры 33 кв. м и стоимости квадратного метра, определяемой Минстроем России (42 666 рублей на тот момент).

Реализовывать полученные сертификаты детям-сиротам придется в 2022 году. Однако, на первый квартал 2022 года Минстрой увеличил стоимость квадратного метра до 62 834 рублей. То есть, сейчас дети-сироты, подавшие заявки, будут получать сертификаты уже на 2,073 млн. рублей.

На это обратили внимание депутаты от «Единой России» в Барнаульской городской Думе и проинформировали главу Барнаула Вячеслава Франка. 19 января состоялась встреча Губернатора Виктора Томенко с Вячеславом Франком.

«Уважаемый Виктор Петрович, вчера прошла городская конференция «Единой России», меня избрали руководителем Барнаульской организации партии, — сообщил Франк. — После конференции я провел заседание политсовета, где депутаты поставили вопрос о разнице в стоимости сертификатов. Они считают, несправедливым, что дети сироты, получившие сертификаты в конце прошлого года, могут рассчитывать на значительно меньшую сумму, чем те, кто получит их в этом году. Депутаты попросили меня обратиться к вам».

"Это, действительно несправедливо, — согласился Виктор Томенко. — Эту ситуацию нужно исправить и пересчитать стоимость сертификатов, выданных в 2021 году, не только в Барнауле, но во всем крае, в соответствии с новой ценой квадратного метра».

Губернатор уже дал поручения Министерству строительства и ЖКХ и Министерству финансов принять необходимые меры.

Известие уже прокомментировал в своём телеграмм-канале заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»):

«Это очень хороший пример оперативного решения вопросов в рамках действующей Единой системы публичной власти (ЕСПВ). Цена вопроса по 125 сертификатам плюсом более 83 млн. рублей! Слова благодарности нашим руководителям за оперативное решение жизненно важных вопросов граждан! Надеюсь, это положительно оценят все, даже оппозиционно настроенные силы».

Как сообщало ИА REGNUM, многие годы ждут и не дожидаются положенного жилья дети-сироты. По данным ИА Банкфакс, очередь сокращается, в том числе по естественным причинам: с 2017 года из нее выбыли 11 граждан по причине смерти. В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

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