Самара, 20 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Анализ отмененных и замещенных маршрутов в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации поручил провести глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автобус

Обеспечение комплексного транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации было рассмотрено на совещании в областном правительстве.

Ранее Азаров поручил областному минтрансу разработать и реализовать комплексную транспортную схему агломерации, чтобы для удобства жителей выстроить оптимальные маршруты и дать возможность осуществлять пассажирские перевозки и частным и муниципальным предприятиям.

«Нужно форсировать темпы реализации проекта комплексного транспортного обслуживания. Количество обращений людей по всем муниципальным образованиям, входящим в агломерацию, связанных с транспортным обслуживанием, велико. И Самара, и Тольятти не являются исключением. От скорости внедрения проекта зависит качество жизни людей на территории Самарской области», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По сообщению пресс-службы, в ходе выполнения данной работы необходимо убрать дублирующие или неэффективные маршруты и в случае необходимости скорректировать работу существующих. При этом освободившиеся машины можно будет направить на популярные маршруты, чтобы уменьшить интервалы движения. Всего сейчас в агломерации работает более 500 маршрутов.

«После покупки троллейбусов мы снизили количество транспортных средств на маршруте, который полностью дублировал маршрут №4 троллейбуса. Пассажиропоток переместился на электротранспорт и увеличился на 15%», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина.

Азаров поручил провести анализ уже отмененных и замещенных маршрутов.

«Все решения требуют мониторинга, анализа и оценки эффективности», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона потребовал до конца следующей недели предоставить ему отчеты об эффективности принятых решений по отмененным и замещенным маршрутам как в Самаре, так и в Тольятти. Сообщается, что в некоторых случаях фиксируется недостаточное число единиц транспорта на определенных маршрутах.

Глава региона решил выделить еще 30 млн рублей из средство областного на компенсацию затрат перевозчикам, чтобы обеспечить ритмичность движения транспорта для удобства жителей Самары.