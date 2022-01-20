Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по делу о крупном мошенничестве задержан главный инженер службы пожарной безопасности Петербургского метрополитена Виктор Яковлев и еще два человека. Об этом 20 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской подземки.

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«Задержан главный инженер службы пожарной безопасности по подозрению в мошенничестве. Сейчас идёт суд. История контракта 2017 года», — отметили в ведомстве.

Как уточняет издание «Фонтанка», задержан также владелец и руководитель ООО «Альтернатива» Андрей Ефимов и еще один мужчина, являвшийся посредником в совершении мошеннических действий.

По предварительным данным, в 2017 году администрация метрополитена Петербурге провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков по 50 адресам, среди которых вестибюли и подземные сооружения, а также поликлиника метро и санаторий «Балтийский берег». По версии следствия, была организована преступная схема, которая помогла злоумышленникам вывести 66 млн рублей.