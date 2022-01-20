Москва, , 11:44 — REGNUM Великобритания отменила на своей территории ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса из-за высоких показателей вакцинации населения. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В Великобритании население привито на 77,7% Поти 80%. Поэтому они и отменяют все. Потому что привитые в подавляющем большинстве болеть не будут, но если и заболеют, то при таком проценте охвата прививками они меньше заразят и болеть будут более легко», — отметил Онищенко.

Поэтому власти Британии сочли, что в таких условиях им целесообразнее отменить ограничения, чтобы оказать поддержку экономике, отметил эпидемиолог.

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