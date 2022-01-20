Москва, , 11:43 — REGNUM Опыт недавних событий в Казахстане привёл к пониманию в ОДКБ необходимости улучшить информационное сопровождение деятельности организации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 января заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась журналистам в Госдуме.

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«Это для нас определённый опыт. О чём это говорит? Во-первых, о том, что те механизмы, то правовое поле, которое у нас создано в организации, и силы и средства ОДКБ — они реально работают и способны выполнять те задачи, которая стоят у нашей организации», — заявил Зась.

«Коренной перестройки деятельности ОДКБ по итогам этих событий не видится. Потому что работает система. Но определённые выводы, конечно, они будут сделаны. И приняты к исполнению. В том числе освещение в информационном поле всех наших действий. Надо, конечно, здесь усиливаться», — указал он.