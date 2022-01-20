Ярославль, , 11:49 — REGNUM В центре Ярославля на улице Первомайской планируют выделить полосу для движения общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Улица Первомайская в Ярославле

Изменения могут произойти в ходе ремонта улицы, который предстоит в 2022 году. Обсуждение новшеств прошло 18 января. На правой стороне улицы планируется запретить парковку на всем протяжении. Такая мера нужна для организации выделенной полосы для движения общественного транспорта.

Также при ремонте планируют поднять островок безопасности на площади Волкова, чтобы не допускать стихийной парковки. Для большей безопасности вдоль улицы хотят установить проекционные пешеходные переходы и новые остановочные павильоны. В районе перекрёстка с Депутатской планируют убрать второй пешеходный переход и часть заборов.

Финальная версия будущего проекта должна появиться в течение двух недель. Работы на Первомайской планируют завершить до 1 августа 2022 года.