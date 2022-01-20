Вологда, 20 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Вологодской области в ДТП погибли два человека, сообщает региональное УГИБДД.

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Авария произошла на 71-м километре трассы Чекшино — Тотьма. Водитель автомобиля «Toyota RAV-4» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. В результате водитель кроссовера и его 41-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти в ДТП с двумя грузовиками погиб человек.