Москва, , 11:42 — REGNUM В Москве произошло столкновение двух автобусов, сообщили 20 января в пресс-службе ГИБДД столицы.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась в 9:25 на улице Сталеваров возле дома 14 корпус 3. По данным автоинспекции, виновником дорожно-транспортного происшествия является автобус марки ГАЗ, следовавший по маршруту №110. Он врезался в стоявший на автобусной остановке автобус ЛиАЗ маршрута №193.

Отмечается, что оба участника аварии принадлежат подмосковному перевозчику АО «Мострансавто». На месте работают оперативные службы.

«Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в автоинспекции.