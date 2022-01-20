Бухарест, , 11:41 — REGNUM В Бухаресте стартовала новая акция протеста работников системы общественного транспорта, парализовавшая движение в центре румынской столицы. Об этом 20 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24 со ссылкой на источники.

Протест Nathan Keirn

По некоторым данным, забастовка носит стихийный характер и контролируется исключительно региональными протестными группами. Кроме того, организаторы мероприятия не получали разрешения городских властей на проведение соответствующих выступлений.

Как утверждают очевидцы, в данный момент движение автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси в Бухаресте полостью прекращено — на работу не вышло подавляющее большинство водителей. На станциях метро скопились тысячи пассажиров, пытающихся добраться на работу в утренние часы. Сообщается о резком повышении тарифов на услуги такси.

Массовые протесты транспортников в Бухаресте начались еще накануне, когда представители отраслевого профсоюза потребовали от правительства повышения заработной платы, увеличения социальных льгот и улучшения условий труда. Тогда власти пообещали рассмотреть соответствующие требования, однако впоследствии эти вопросы не были внесены в повестку дня сегодняшнего заседания столичной администрации.