Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Бывшие сотрудники Firaxis Games основали новую студию под названием Bit Reactor. Об этом 20 января пишет «Игромания», ссылаясь на данные портала PCGamesN.

Компьютерная игра Civilization VI

Основателем и исполнительным директором новой студии выступил Грег Форч — ветеран Firaxus, проработавший в компании более 20 лет. Сообщается, что Bit Reactor займётся создание пошаговых стратегий с богатой историй и «надёжными» механиками.

Напомним, что компания Firaxis Games наиболее известна по проектам серии Sid Meier's Civilization и XCOM. В 2022 году она выпустит игру Marvel Midnight Suns, основанную на комиксах издательства Marvel.

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