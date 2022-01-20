Вашингтон, 20 января 2022, 11:40 — REGNUM Бывшие сотрудники Firaxis Games основали новую студию под названием Bit Reactor. Об этом 20 января пишет «Игромания», ссылаясь на данные портала PCGamesN.

Компьютерная игра Civilization VI
Компьютерная игра Civilization VI

Основателем и исполнительным директором новой студии выступил Грег Форч — ветеран Firaxus, проработавший в компании более 20 лет. Сообщается, что Bit Reactor займётся создание пошаговых стратегий с богатой историй и «надёжными» механиками.

Напомним, что компания Firaxis Games наиболее известна по проектам серии Sid Meier's Civilization и XCOM. В 2022 году она выпустит игру Marvel Midnight Suns, основанную на комиксах издательства Marvel.

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