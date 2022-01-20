Хабаровск, 20 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Ревакцинацию от коронавируса прошли 50% военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае. Об этом 20 января сообщает прессу-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавирусной инфекции

Плановая ревакцинация, продолжающаяся в войсках округа, проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») как на территории военного госпиталя в Уссурийске, так и в медицинских пунктах соединений и воинских частей, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

прессу-служба ВВО «Перед постановкой прививки проводится предварительный медицинский осмотр личного состава на наличие противопоказаний к препарату, а после введения препарата все военнослужащие в течение получаса находятся под наблюдением врачей».

Как сообщало ИА REGNUM, в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 95% военнослужащих по контракту.