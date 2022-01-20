Будапешт, , 11:39 — REGNUM России и Североатлантическому альянсу необходимо продолжать переговоры по нормализации отношений. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

Он подчеркнул, что Венгрия надеется на успех переговоров между Россией и США по безопасности, в том числе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, которая намечена на 21 января в Женеве.

«Мы скрестили пальцы, чтобы переговоры между Россией и США были успешными», — сказал в беседе с ТАСС глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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Он также подчеркнул, что Будапешт призывает стороны к диалогу «для разрешения проблемы дипломатическим путём», иначе что-либо другое «будет очень плохими новостями».

«Холодная война была ужасным временем, мы не хотим ее повторения», — отметил Сийярто.

По его словам, Будапешт понимает, что у России свои представления о государственных гарантиях и свои предложения, а у НАТО свой подход.

«Но это надо обсуждать, — заявил Сийярто. — Не говорите, что будут только санкции. Мы хотим продолжения дискуссии, чтобы прийти к нормальному решению».

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