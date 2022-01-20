Будапешт, 20 января 2022, 11:39 — REGNUM России и Североатлантическому альянсу необходимо продолжать переговоры по нормализации отношений. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия надеется на успех переговоров между Россией и США по безопасности, в том числе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, которая намечена на 21 января в Женеве.
«Мы скрестили пальцы, чтобы переговоры между Россией и США были успешными», — сказал в беседе с ТАСС глава венгерского внешнеполитического ведомства.
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Он также подчеркнул, что Будапешт призывает стороны к диалогу «для разрешения проблемы дипломатическим путём», иначе что-либо другое «будет очень плохими новостями».
«Холодная война была ужасным временем, мы не хотим ее повторения», — отметил Сийярто.
По его словам, Будапешт понимает, что у России свои представления о государственных гарантиях и свои предложения, а у НАТО свой подход.
«Но это надо обсуждать, — заявил Сийярто. — Не говорите, что будут только санкции. Мы хотим продолжения дискуссии, чтобы прийти к нормальному решению».
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