Барселона, Испания, , 11:38 — REGNUM Мэр Барселоны Ада Колау исключила возможность ухода в отставку после того, как ее вызвали для дачи показаний перед судьей в связи с расследованием по делу о предполагаемых нарушениях при предоставлении грантов. Об этом пишет агентство EFE.

Ада Колау Ada2019.barcelona

Сама Колау заявила, что вызов в рамках расследования вызвал у неё недоумение. Параллельно ряд партий, в числе которых — «Горожане» (Ciudadanos) и «Народная партия» (Partido Popular), призвали мэра Барселоны к отставке.

Визит Колау по повестке суда для дачи показаний намечен на 4 марта 2022 года. Суд рассматривает дело о преступлениях, связанных с уклонением от ответственности и использованием служебного положения.