Москва, , 11:38 — REGNUM Рекордными темпами ведутся поставки газа с СПГ-терминалов (СПГ — сжиженный природный газ) в газотранспортную систему Европы. Это 20 января следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом такой рост идет по мере увеличения числа танкеров, которые перевозят сжиженный газ из США и Азии в Европу.

Также в течение последних дней поступления газа с СПГ-терминалов превышают 400 млн куб. м в сутки. Такие показатели являются рекордными для января и в 2,5 раза выше среднего показателя для середины января за последнюю пятилетку.

В то же время, по состоянию на 18 января в европейскую ГТС было поставлено около 6,4 млрд куб. м СПГ и это на 8,5% больше, чем в предыдущий максимальный показатель на эту дату, который был зафиксирован в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение целого месяца по газопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу ведется реверс газа.