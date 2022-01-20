Москва, 20 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Сегодня, 20 января, президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссёра, сценариста и педагога Владимира Хотиненко с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Хотиненко

Президент отметил яркие, интересные и талантливые работы кинорежиссёра и его педагогическую, наставническую деятельность в лучших традициях отечественной культуры.

«Ваши режиссёрские работы заслужили признание зрителей глубоким содержанием, творческими решениями и замечательными актёрскими ансамблями», — подчеркнул Путин и пожелал Хотиненко здоровья и вдохновения.

Как сообщает ИА REGNUM, 20 января Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса с 70-летием.

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