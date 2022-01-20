Джакарта, 20 января 2022, 11:37 — REGNUM Власти Бали надеются, что финансовая встреча в рамках G20 пройдет на туристическом острове, сообщает CNN Indonesia.
По данным властей, эпидемия коронавирусной инфекции на Бали протекает мягче, чем в Джакарте.
Правительство Индонезии решило перенести проведение финансовой встречи в Джакарту.
Изначально мероприятие планировали провести на Бали 15−18 февраля 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил за наращивание сотрудничества в сфере обороны и безопасности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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