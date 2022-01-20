Москва, 20 января 2022, 11:56 — REGNUM ФАС России возбудила дела по признакам злоупотребления доминирующим положением в отношении четырёх компаний, работающих на рынке листового стекла. С августа 2020 года к августу 2021 года цены на листовое стекло выросли на 90%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ведомства.

Битое стекло
Битое стекло
(сс) makamuki0

Среди тех, кто занимает коллективное доминирующее положение на рынке, ведомство называет ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и ООО «Пилкингтон Гласс». Ранее схожие дела были возбуждены в отношении компаний «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

«Анализ показал, что цена на листовое стекло увеличивалась более быстрыми темпами, в то время как рост себестоимости был незначительным», — отмечается в сообщении ведомства.

В ФАС усмотрели необоснованно высокую наценку на производимую компаниями продукцию.

Справка: по данным ЕГРЮЛ, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» создано в Подмосковье в июне 2002 года и принадлежит бельгийской компании «Эй Джи Си Гласс Европа». ООО «Пилкингтон Гласс» также базируется в Подмосковье и работает с 2002 года. Его владелец — нидерландская фирма «СП Гласс холдингз Б. В». Конечные бенефициары неизвестны.

Напомним, в конце декабря 2021 года ведомство также выявило картельное соглашение среди крупнейших поставщиков металлопроката. После резкого роста цен на эту продукцию и жалоб граждан ФАС провела собственную проверку. Фигурантами стали сразу семь компаний. Антиконкурентый сговор ФАС обнаружила в торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой почти 2,7 млрд рублей. За данный вид нарушения предусмотрен оборотный штраф. Одновременно с этим материалы расследования направят в правоохранительные органы для принятия решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре 2021 года ФАС РФ сообщила о создании реестра крупных производителей стройматериалов, который должен помочь ведомству оперативно реагировать на ценообразование и выявлять необоснованный рост цен с принятием соответствующих мер.