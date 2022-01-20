Москва, 20 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. ФАС России возбудила дела по признакам злоупотребления доминирующим положением в отношении четырёх компаний, работающих на рынке листового стекла. С августа 2020 года к августу 2021 года цены на листовое стекло выросли на 90%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ведомства.

(сс) makamuki0 Битое стекло

Среди тех, кто занимает коллективное доминирующее положение на рынке, ведомство называет ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и ООО «Пилкингтон Гласс». Ранее схожие дела были возбуждены в отношении компаний «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

«Анализ показал, что цена на листовое стекло увеличивалась более быстрыми темпами, в то время как рост себестоимости был незначительным», — отмечается в сообщении ведомства.

В ФАС усмотрели необоснованно высокую наценку на производимую компаниями продукцию.

Напомним, в конце декабря 2021 года ведомство также выявило картельное соглашение среди крупнейших поставщиков металлопроката. После резкого роста цен на эту продукцию и жалоб граждан ФАС провела собственную проверку. Фигурантами стали сразу семь компаний. Антиконкурентый сговор ФАС обнаружила в торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой почти 2,7 млрд рублей. За данный вид нарушения предусмотрен оборотный штраф. Одновременно с этим материалы расследования направят в правоохранительные органы для принятия решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре 2021 года ФАС РФ сообщила о создании реестра крупных производителей стройматериалов, который должен помочь ведомству оперативно реагировать на ценообразование и выявлять необоснованный рост цен с принятием соответствующих мер.