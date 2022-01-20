Москва, 20 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В России утверждён режим работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, который будет действовать до 20 февраля. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов по итогам заседания межведомственной рабочей группы.

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На водохранилищах Волги и Камы продолжается предполоводная сработка. В ведомстве отмечают, что с декабря на Волжско-Камском каскаде приток был выше нормы, а Росгидромет прогнозирует поступление воды в январе и в целом в первом квартале соответственно на 13% и 11% больше нормы.

«Интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Рыбинское и Куйбышевское водохранилища», — говорится в сообщении.

В Росводресурсов отмечают также превышение нормы воды в снеге и в целом неравномерное распределение снегозапасов:

«Почти на половине территории их толщина достигает 40−60 см, на 20% — 10−30 см, на 15% — 60−100 см».

На заседании утвердили «оптимальный сценарий» работы Волжско-Камского каскада на предстоящий месяц (до 20 февраля). Говоря о подготовке к весеннему половодью, начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий считает, что сейчас нет «опасений, что сработка пойдёт не по плану».

В ведомстве напоминают, что осенью 2021 года на Волжско-Камском каскаде отмечалась низкая водность, суммарный приток в водохранилища в третьем квартале составил 72% нормы. По данным Росводресурсов, наиболее напряжённая ситуация сложилась на Нижней Волге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минприроды Ульяновской области выступило за повышение уровня воды в Куйбышевском водохранилище с учётом обмеления Волги. В ведомстве ссылаются на «резкое снижение» осенью 2021 года уровня воды в водохранилище, высказав мнение, что это отразилось на территориях пяти регионов Поволжья: Ульяновской и Самарской областях, Татарии, Марий Эл и Чувашии.