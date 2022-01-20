Москва, , 11:36 — REGNUM Блогер Амиран Сардаров объявил о продаже своего нового автомобиля. Он обратился к подписчикам с предложением о покупке машины в личном Instagram-аккаунте.

Амиран Сардаров Скриншот с YouTube

«Не хватает денег на шоу! Срочно продам тачку», — объяснил Сардаров. «Хочу за все выручить 20 млн. Номера стоят 5 млн. За машину заплатил 11,5 млн», — говорит блогер. Пользователи Сети не поняли, почему общая стоимость автомобиля выросла после того, как Сардаров уже пользовался автомобилем.

«11.5+5=20. Что за математика?» — недоумевает dmitrusic.

«Зачем тогда шоу? Такой талант в продаже машин», — пишет dima777_nsk.

«Если получится продать за 20 — закрывай все шоу и занимайся перепродажей тачек», — предлагает oleg_kravtsoff.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Амиран Сардаров вернулся в Россию после эмиграции в США. Во время своего пребывания в Америке блогер женился на Мариам Тилляевой — внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

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