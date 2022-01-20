Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Объём товарооборота между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% и составил $1,6 млрд. Об этом говорится в отчёте, обнародованном 20 января пресс-службой Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).

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По данным ведомства, Россия находится на втором месте по объёму товарооборота с Грузией. На российские рынки поступило подавляющее количество вина, произведённого грузинскими предприятиями — боле 47 тонн.

Также Грузия поставляет в Россию ферросплавы, минеральные воды и фрукты. В российском экспорте на грузинские рынки преобладают нефтепродукты, пшеница и телефоны.

Стоит отметить, что наибольший объём товарооборота у Грузии в 2021 году был с Турцией. Он вырос на 34,3% и составил $2,14 млрд. Китай по этому показателю оказался на третьем месте. С этой страной у Грузии объём товарооборота составил $1,4 млрд, что на 24,8% больше, чем годом ранее. Общий товарооборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% и составил $14,3 млрд. Отрицательный баланс был более $5,8 млрд или 40,7% внешнеторгового оборота.

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