Ольборг, Дания, 20 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Компания 3D Realms работает над новой крупнобюджетной игрой на основе «культовой классики». Об этом 20 января пишет «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

https://twitter.com/3DRealms/status/1483544647280566272

По словам представителей студии, это будет «самый амбициозный проект со времён Prey, Max Payne и Duke Nukem». Известно, что разработка ведётся на движке Unreal Engine 5.

Напомним, что 3D Realms (ранее Apogee Software) была основана в США в 1987 году. Компания прославилась, благодаря выпуску игр Duke Nuken и Wolfenstein 3D.