Казань, 20 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Казани 28-летнего мужчину убедили оформить кредит для аннулирования другого займа, оформленного якобы незаконно. Прислушавшись к телефонным мошенникам, пострадавший перевел на указанные реквизиты 663 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по городу Казани.

stevepb Займ

Потерпевший обратился в полицию 18 января и заявил. что стал жертвой мошенников. Накануне мужчине позвонили и поведали об одобренном кредите. Горожанин не заинтересовался и ответил, что никаких заявок на кредит не подавал. Через 10 минут позвонила якобы сотрудница банка и перевела разговор на специалиста кредитного отдела. Он заверил о попытках оформления кем-то кредита с лицевого счета казанца. Аннулировать незаконный займ поможет встречный кредит. В итоге потерпевший поверил и выполнил все условия. Он получил в банке кредит наличными и все деньги перевел по указанным злоумышленником реквизитам. Все время лжесотрудник банка был на связи, общаясь в одном из мессенждером. Незнакомец обещал подготовить и направить необходимую документацию по обновлению лицевого счета, но потерпевший так и не дождался соответствующего уведомления и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 30-летний преподаватель одного из вузов под напором лжесотрудника банка перевел через несколько банкоматов более 1 млн рублей на банковский счет злоумышленника.

Читайте также: Жители Татарии за два дня перевели мошенникам более 16,5 млн рублей