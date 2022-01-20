20 января 2022 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 13:57 — REGNUM В парке Горького проходит международный фестиваль «Снег и лёд в Москве». В рамках фестиваля на Пушкинской набережной появится более 50 ледяных и снежных фигур.

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В течение дней работы фестиваля команды из России, Белоруссии, Финляндии, Италии и Узбекистана создают парк с ледяными фигурами. Вход на фестиваль свободный, поэтому любой желающий может проследить создание скульптур от заготовки до готового произведения искусства.

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кроме того, в парке ежедневно проходят мастер-классы по созданию фигур из снега и льда. А по выходным на сцене фестиваля проходят театрально-музыкальные представления. Расписания представлений можно посмотреть на сайте фестиваля.

Мастер-класс. Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль продлится до 28 февраля.