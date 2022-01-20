Иркутск, , 11:33 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс на рассмотрение в парламент региона законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение отдельных требований в области обращения с животными, установленных нормативными правовыми актами Иркутской области.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Как сообщает 20 января пресс-служба областного правительства, он разработан службой ветеринарии региона: на федеральном уровне административная ответственность за подобные нарушения не установлена.

Документ устанавливает штрафы за нарушения, допущенные при отлове, транспортировке и содержании животных без владельцев. В частности, к таким нарушениям, согласно документу, относятся отсутствие видеозаписи процесса отлова животных, использование при отлове и транспортировке лекарств или приспособлений, которые могут нанести животному травму или угрожать его жизни.

Также в законопроекте прописана административная ответственность за нарушение порядка при содержании животных в приюте, нарушения порядка организации деятельности приютов и норм содержания животных в них.

Законопроект наделяет полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц службы ветеринарии, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными. Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться мировыми судьями Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске планируют отловить 359 бездомных собак: средняя стоимость отлова и содержания одного животного в течение 20 дней составляет чуть более 15 тысяч рублей.

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