Рязань, , 11:35 — REGNUM Заместителя руководителя одного из муниципальных учреждений Рязани подозревают в получении крупной взятки за беспрепятственную приёмку ремонта дороги, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе регионального УМВД.

Ремонт дороги stux

По версии следствия, 64-летний чиновник при посредничестве двух своих подчинённых получил от представителя подрядчика — московской дорожной фирмы — 200 тысяч рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственное подписание документов о стоимости выполненных работ и актов по приёмке ремонта участка автомобильной дороги на одной из улиц в Рязани. Муниципальный контракт заключался на сумму в 10 млн рублей.

По местам жительства и работы подозреваемых, а также в их автомобилях, обнаружены и изъяты деньги и различные документы, подтверждающие противоправные действия.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.