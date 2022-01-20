Москва, 20 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 20 января переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом 20 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран, который находится в Москве в рамках первого визита в Россию президента Ирана Ибрагима Раиси», — заявила Захарова на брифинге.

Она уточнила, что стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, включая «различные аспекты взаимодействия в области экономики с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января иранский президент Ибрагим Раиси прибыл в Москву во главе высокопоставленной политико-экономической делегации.

Раиси провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, а также укрепления взаимодействия и координации по региональным и международным вопросам.