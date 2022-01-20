Москва, , 11:26 — REGNUM Минпросвещения и Минспорта РФ запустят конкурс среди учителей физической культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Урок физкультуры в детском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Минпросвещения России совместно с Министерством спорта России запускает всероссийский конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс пройдёт в три этапа: муниципальный состоится с 1 марта по 31 марта, региональный — с 1 апреля по 30 апреля, всероссийский — с 3 мая по 15 июня.

В рамках конкурса предусматривается пять номинаций, в числе которых — «Педагог — формула успеха», «Искусство быть тренером-преподавателем», «Шаг в профессии» и другие.

По условиям, участники конкурса должны представить «визитную карточку», снять видеозапись занятия по физкультуре, разработать эссе «Педагогический взгляд в будущее» и портфолио участника.

Победители и лауреаты конкурса определятся с 23 мая по 15 июня 2022 года.