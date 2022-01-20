Москва, 20 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Проводимая денежно-кредитная политика снизит годовую инфляцию в России до 4,0−4,5% к концу 2022 года. В дальнейшем она будет находиться около 4%. Такой прогноз дал регулятор в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».

Инфляция

Годовая инфляция в декабре 2021 осталась на уровне ноября (8,4%). Месячный прирост цен замедлялся два месяц подряд, но всё-таки инфляция оставалась высокой.

По итогам 2021 года инфляция в РФ выросла на 3,5 процентных пункта, до 8,4%. Это произошло за счет подорожания широкого круга товаров и услуг: плодоовощную продукцию, услуги ЖКХ, моторное топливо, зарубежный туризм и др.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России за 2021 год составила 8,39%, что является самым высоким показателем с 2015 года.

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