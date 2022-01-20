Москва, , 11:25 — REGNUM Форсированный отказ от ископаемых источников топлива угрожает темпам роста экономик развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инфляция в мире, в том числе в развитых странах, обновляет максимумы XXI века, и по своему механизму это инфляция издержек. И рост стоимости одного из базовых товаров — нефти — способен запустить новый виток инфляционной спирали, — сказал Понкратов. — С другой стороны, после нефтяных кризисов и 1970-х годов XX века и сверхвысоких цен на углеводороды в первые полтора десятилетия XXI века многие страны смогли серьезно повысить энерго-эффективность национальных экономик, массово внедрить ресурсосберегающие технологии и кратно снизить энергоемкость выпускаемой продукции».

В этих условиях, как полагает Понкратов, куда большую угрозу темпам роста экономик развитых стран представляет другой фактор.

«А именно чрезмерное увлечение «зеленой риторикой» и декарбонизацией, выливающиеся в форсированный отказ от использования ископаемых видов топлива при технической неготовности или отсутствии экономической целесообразности массового внедрения возобновляемых источников энергии», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов назвал основные факторы, которые влияют на мировые спрос и предложение нефти.

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