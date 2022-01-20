Москва, , 11:23 — REGNUM За последние пять лет на мировой спрос на нефть сильно повлияли изменение географии поставок сжиженного газа, рост стоимости газа на европейском рынке, а также кратное снижение себестоимости производства солнечных батарей ввиду снижения цен на кремний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Кроме того, он указал на ряд других не менее важных факторов.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Во-первых, это темпы восстановления мировой экономики после экономических потрясений, вызванных пандемией. Последние 15 лет драйвером роста спроса на нефть был рост экономики Китая, — сказал Понкратов. — Во-вторых, эффект от внедрения программ энергосбережения, ресурсосберегающих технологий, запущенных как реакция на стабильно высокие нефтяные цены в первые полтора десятилетия XXI века. В-третьих, энергопереход версии 4.0, в том числе развитие нетрадиционных источников энергии».

Что касается факторов, которые влияют на предложение нефти, то здесь Понкратов обратил внимание на кратный прирост объемов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, в первую очередь в США и Канаде.

«Это стало следствием беспрецедентно высоких цен на нефть в 2006 — 2013 годах. Изменилась структура рынка, многие месторождения, содержащие трудноизвлекаемые запасы углеводородов, перешли в разряд рентабельных, — сказал Понкратов. — Кроме того, сказывается политика стран — членов ОПЕК по установлению квот на добычу. В отдельные периоды мы видим попытки не только стабилизировать цену нефти в комфортном коридоре, но и признаки конкурентной борьбы. Особенно преуспела в этом Саудовская Аравия — единственная страна в мире ввиду уникальности ее месторождений, способная мгновенно (по меркам нефтяной отрасли) существенно как нарастить объемы добычи, так и снизить ее без ущерба для месторождений. Именно действиями Саудовской Аравии купировались нефтяные кризисы 1998 и 2008 годов, и цена нефти возвращалась к исходным значениям в течение полугода».

Кроме того, Понкратов рассказал о геополитических факторах, также сказывающихся на нефтяных котировках. Среди них продолжение борьбы Ирана за долю рынка (в первую очередь с Саудовской Аравией), сокращение объемов добычи нефти в Ливии, а также обострение борьбы за рынок ЕС между Россией и Саудовской Аравией.

Подытоживая сказанное, Понкратов констатировал, что многие из этих факторов являются взаимосвязанными и способны усиливать или сглаживать действие друг друга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в настоящее время нет фундаментальных предпосылок для заметного (более 100 долларов США за баррель) роста нефтяных котировок.

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