Благовещенск, , 11:44 — REGNUM Жительница Амурской области «заработала» 370 тыс. рублей тем, что вносила недостоверные сведения об отработке совершивших административные правонарушения граждан. Женщина ставила им необходимые отметки за деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Документы Ipopen.ru

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По данным ИА ПортАмур, женщина возглавляла зоозащитную организацию. Её обвиняют в 15 фактах получения коммерческого подкупа и в 16 случаях подделки документов, а также в двух инцидентах с мошенничеством.

Общественница готовила подложные документы, направляя их в федеральную службу исполнения наказаний. Заведомо ложные отметки она ставила с июня 2019 по апрель 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница одного из медицинских центров Амурской области вносила непривитых людей в реестр граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Это выяснили специалисты УМВД России по Амурской области. Было возбуждено уголовное дело.