София, 20 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Власти сразу нескольких областей Болгарии объявили о введении регионального карантина в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Об этом 20 января сообщает БНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в ближайшее время будет приостановлена работа кафе, ресторанов, кинотеатров и других общественных заведений в Бургасской, Габровской и Варненской областях, а также в общинах Карлово и Садово (Пловдивская область).

Кроме того, в Благоевградской области, где зафиксированы рекордные темпы заражения, с понедельника, 24 января, школы и средне-специальные учебные заведения будут переведены на обучение в режиме онлайн.

По состоянию на 20 января общее число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 852 тыс. граждан. Из них в стране скончались 32 431 человек.