Сеул, 20 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В 2021 году в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса число граждан КНДР, бежавших в Южную Корею, сократилось до 63 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Roman Harak Граждане КНДР

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Согласно опубликованным данным, на Юг бежали 23 северокорейские женщины и 40 мужчин.

Известно, что в первом квартале 2021 года в Южную Корею перебрался 31 человек, во втором квартале — пять человек, в третьем квартале — 12 человек, в четвертом квартале — 15 человек.

Отмечается, что в 2020 году в Южную Корею бежали 229 северян, в 2019 году — 1047 северян, в 2018 году — 1137 северян.