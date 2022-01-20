Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Activision решила отложить старт второго сезона в играх Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone Pacific. Об этом 20 января пишет Game Informer.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

Изначально планировалось, что второй сезон в обеих играх стартует 1 февраля 2022 года, однако его релиз перенесли на две недели — на 14 февраля 2022 года. Отмечается, что задержка связана с тем, что разработчикам требуется дополнительное время для работы над ошибками.

Напомним, что Call of Duty — это популярная франшиза видеоигр в жанре «шутер с видом от первого лица» (FPS). В 2021 году общие продажи проектов серии превысили отметку в 400 млн копий.

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