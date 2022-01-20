Москва, , 11:19 — REGNUM Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон вышла замуж. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Свадьба

https://www.instagram.com/p/CY6pq3dIzp7/

Гордон опубликовала фотографию с супругом, украинским бизнесменом Виктором Хархалисом. «Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю… а через года», — написала она. Юриста уже поздравили телеведущая Лера Кудрявцева, актрисы Эвелина Блёданс, Анна Семенович и другие.

ИА REGNUM напоминает, что Екатерина Гордон с 2000 по 2006 год состояла в браке с телеведущим и режиссёром Александром Гордоном. Она также дважды выходила замуж за адвоката Сергея Жорина (2011 и 2013 годы).

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