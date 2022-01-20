Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудник городского управления МВД России заподозрен в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Следователи полагают, что в сентябре 2021 года страж порядка получил от мужчины 800 тыс. рублей в обмен на непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Однако решение вопроса в круг полномочий полицейского не входило. Нарушитель, передавший деньги, должен был понести административное наказание.

Решается вопрос об аресте полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.