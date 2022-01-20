Брянск, , 11:21 — REGNUM Трёх жителей Брянска осудили за незаконное предпринимательство — они торговали приборами учёта услуг ЖКХ, формирующими неверные сведения, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

С января 2016 года по июль 2020 года мужчины 36, 61 и 35 лет организовали продажу «особых» счётчиков учёта воды и энергоресурсов — приборы оснащали функцией замедления либо остановки накопления показаний. В результате незаконной деятельности они «заработали» в общей сложности более девяти миллионов рублей.

Организатора группы суд приговорил к двум годам лишения свободы, каждого из сообщников — к одному году заключения. Отбывать наказание всем им предстоит в колонии-поселении.

Приговор ещё не вступил в законную силу.