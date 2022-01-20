Иркутск, , 11:16 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержании мужчины, устроившего стрельбу в одном из магазинов областного центра. Подробности сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские Иркутска задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине МВД РФ

Инцидент произошёл 15 января: в торговый павильон, расположенный на улице Дзержинского, зашел неизвестный, взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию.

Установить личность злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. Им оказался 18-летний иркутянин. По предварительной информации, он произвел выстрел из пневматического пистолета. Свой поступок объяснил тем, что находился в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, выстрелы с балкона в сторону прохожих в Якутии расценили как хулиганство с применением оружия.

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