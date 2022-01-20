Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Прокуратора Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства о социальном обслуживании в отношении одинокой пенсионерки, которая попросила помощи у спасателей в утилизации трупа ее собаки. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обстановка в квартире пожилой горожанки Пресс-служба прокуратуры СПб

По данным прокуратуры, 74-летняя пенсионерка проживает одна в однокомнатной квартире на проспекте Обуховской обороны.

Как рассказали источник ИА REGNUM, пожилая горожанка проживала одна с одной собакой и шестью кошками в квартире на пр. Обуховской обороне. Незадолго до обращения в службу «112» она была выписана из больницы, вернувшись из которой обнаружила, что пёс умер, а его труп начали обгладывать кошки.

«Женщина попросила помочь убрать труп животного, — рассказал собеседник агентства. — Вместе с тем она попросила не травить насекомых, не вывозить мусор и не прибираться в ее квартире, так как её все устраивает. Также она отказалась от госпитализации и размещения в каком-либо медицинском учреждении. Однако попросила социальных работников приносить ей еду».

Отметим, что у горожанки есть сын, который 35 лет назад ушел от нее вместе со своим отцом, тогда мальчику было 12 лет. С тех пор о его местонахождении женщина ничего не знает.

«Прокуратура оценит соблюдение федерального законодательства в деятельности уполномоченных органов, осуществляющих обслуживание граждан пожилого возраста. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Видео: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга