Вашингтон, 20 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может столкнуться с гораздо более опасными пандемиями, чем COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times.

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По его словам, штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» — это «одни из трансмиссивных, из когда-либо существовавших, однако человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний».

Он добавил, что необходимо «потратить миллиарды долларов на то, чтобы подготовиться к будущим заболеваниям, сэкономить триллионы долларов ущерба и спасти миллиарды жизней».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гейтс заявил, что волна заболеваемости, вызванная штаммом коронавируса «Омикрон», может перейти в снижение числа заражений с последующим переходом COVID-19 в разряд сезонных заболеваний.

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