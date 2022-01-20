Красноярск, , 11:16 — REGNUM В Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали свежие помидоры, молоко и картофель.

Молоко Pezibear

Как сообщили ИА REGNUM 20 января в Красноярскстате, свежие помидоры стали дороже на 6,96% (на 15,97 рубля). Средняя цена по состоянию на 14 января — 245,27 рубля за килограмм.

Стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 2,72% (на 2,50 рубля, до 94,48 рубля за литр), картофель — на 2,42% (на 1,39 рубля, до 58,81 рубля за килограмм).

В то же время, по данным статистиков, в регионе снизились цены на яблоки (на 2,34%), чёрный чай (на 2,29%) и свежие огурцы (на 2,14%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 11 по 14 января выросли в среднем на 0,10%.

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