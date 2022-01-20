Москва, , 11:14 — REGNUM В течение целого месяца по газопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу ведется реверс газа. Это 20 января следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Газопровод «Ямал — Европа» Gazprom.ru

Российская компания «Газпром» прекратила прокачку газа в Европу по указанному трубопроводу в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за того, что отсутствуют заявки от европейских потребителей.

При этом, по данным на утро 20 января объем реверсных поставок из Германии в Польшу возрос почти до 1,3 млн куб. м в час, что в пересчете на сутки составляет около 30,4 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время своего визита в Москву, который должен состояться в феврале, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа.