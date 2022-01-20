Мазари-Шариф, Афганистан, , 11:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 19 января в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщил Индийский сейсмологический центр.

Землетрясение Yaelo

По сообщению информационного агентства «Шафакна», эпицентр находился в 51 км к юго-востоку от Мазари-Шарифа и в 10 км от уезда Хульм и залегал на глубине 130 км.

Подробностей о разрушениях и жертвах, вызванных землетрясением, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в провинциях Герат и Бадгис произошло землетрясение силой 5,6 балла.

По данным местных источников, число погибших в результате землетрясения в уезде Кадис провинции Бадгис возросло до 40 человек.