Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин представил командному составу округа нового начальника инженерных войск полковника Андрея Гандзюка. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

пресс-служба ЦВО «Андрей Семёнович Гандзюк окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, затем Военно-инженерную академию и Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации».

В сообщении военного ведомства отмечается, что новый начальник инженерных войск округа прошёл все ступени службы — от командира инженерно-технического взвода до начальника инженерной службы отдельной воздушно-десантной бригады и заместителя начальника инженерных войск Южного военного округа (ЮВО).

Гандзюк служил в Сибири и на Северном Кавказе. Имеет государственные награды и награды Минобороны России.

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