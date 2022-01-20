* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:10 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили некоторые дома, владельцы которых в настоящий момент отсутствуют в провинции.

У дома разрушена стена Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собеседник, не пожелавший назвать свое имя, сообщил «8 Собх», что после разрушения домов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывезли древесину, использованную в их постройке, за пределы провинции. Он добавил, что радикалы также вырубают и жгут деревья.

По данным источника, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили подобные действия в уездах Руха, Базарак, Хендж и Анаба провинции Панджшер. Источник утверждает, что местные жители не препятствуют действиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опасаясь самим понести урон.

Однако местная администрация радикалов в провинции Панджшер опровергает эти обвинения.

Абу Бакр Сиддик, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер, сообщил газете «8 Собх», что даже во время столкновений боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления несколько месяцев назад жилые дома не пострадали. Он подчеркнул, что изображения, размещенные в социальных сетях, не имеют отношения к провинции Панджшер.